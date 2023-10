Promocija ,,Ludusa“, jedinih pozorišnih novina u ovom delu Evrope

U okviru pratećeg programa 32. Festivala ,,Dani Zorana Radmilovića“, u foaeju pozorišta održana je promocija pozorišnog časopisa ,,Ludus“.

Član Član stručnog žirija Festivala i moderator okruglog stola prof dr Nenad Novaković, rekao je da je Ludus ušao u četvrtu deceniju i doživeo preko 200 izdanja, što ga svrstava u najbolji pozorišni časopis u zemlji.

„Ludus je već ušao u istoriju, ne samo kao novine koje govore o teatru, već i o ostalim aktuelnim društveno političkim zbivanjima u kojima je pozorište živelo i preživljavalo“, rekao je Novaković.

On je dodao i da je vrlo teško u ovim vremenima održavati kontinuitet izlaženja, a da tome treba zahvaliti svim ljudima od pera, koji se angažuju oko ovog glasila Udruženja dramskih umetnika.

Prisutnima se obratio i dr Miroslav Radonjić, direktor Sterijinog pozorja, koji je rekao da je ,,Ludus“ jedini pozorišni časopis u ovom delu sveta u kome su se našla najveća spisateljska i glumačka imena.

,,Ludus su pozorišne novine, koje imaju dugu tradiciju, uprkos mnogobrojnim problemima koji su pratili njegovo izlaženje , on je i dalje pred nama. Jedno kratko vreme bio je samo u elektronskoj formi, ali su glavna urednica i redakcija uspeli da se izbore da ponovo izlazi redovno u štampanom obliku. Ono što je značajno je da Ludus prati sve što se dešava u pozorišnom životu u celom regionu i da je vrlo aktuelan.“

Pozorišne novine ,,Ludus“ izdaje Udruženje dramskih umetnika Srbije, a glavna i odgovorna urednica lista je Tatjana Nježić, koja je rekla da joj je velika čast što je sa Ludusom prisutna na Danima Zorana Radmilovića.

,,Ako bi trebalo u nekoliko rečenica sažeti Ludus, on je osim što je priča o pozorištu, i osim što su to, kako je Jovan Ćirilov govorio, jedine pozorišne novine u ovom delu Evrope, izuzetno tačna i punokrvna slika društva i vremena u kome nastaje. To je i zato što se i pozorište oduvek na različite načine bavilo vremenom i temama koje su aktuelne. Ako pogledate neke druge medije, u raznim vremenima su razni ideološki pritisci na snazi, tako da oficijalni mediji manje ili više tako i kroje sliku. Ako sa druge strane pogledate Ludus, vi ćete videti kroz jednu umetničku pozorišnu vizuru, ne samo priču o pozorištu nego i sliku vremena. Ono što je bitno za ovaj broj Ludusa, je da je posvećen Bitefu i Danima Zorana Radmilovića, tako da je publika u prilici da se upozna sa dešavanjima na ovim prestižnim festivalima. Ono što je takođe u ovom novom broju vredno pažnje je i nekoliko intervjua sa mladim umetnicima,

jer ako nešto treba da volimo i poštujemo to su upravo mladi ljudi koji su naša budućnost“, rekla je glavni i odgovorni urednik „Ludusa“ Tatjana Nježić.

Ludus izlazi uz finansijsku podršku Ministarstva kulture Republike Srbije i Sekretarijata za kulturu grada Beograda.