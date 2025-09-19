Promocija knjige „Srpsko-rusko bratstvo u Drugom svetskom ratu“

Povodom sećanja na Dan oslobođenja opštine Kladovo u Drugom svetskom ratu (22. septembar 1944), i u okviru obeležavanja 80 godina od pobede nad fašizmom, biće održano predstavljanje knjige „Srpsko-rusko bratstvo u Drugom svetskom ratu“, u izdanju udruženja „Bratstvo“, u organizaciji Skupštine opštine Kladovo.

Ponedeljak, 22. septembar 2025. godine, 18.00 časova, Vila „Ruža“ u Kladovu

Promocija knjige „Srpsko-rusko bratstvo u Drugom svetskom ratu“

O knjizi „Srpsko-rusko bratstvo u Drugom svetskom ratu – 80 godina pobede nad fašizmom“ govore:

Dušan Opačić, novinar portala Bratstvo, priređivač i izdavač publikacije

dr Mario Kalik, naučni saradnik Instituta za političke studije u Beogradu

Višeslav Živanović, publicista iz Kladova

Nastup hora Osnovne muzičke škole “Konstantin Babić” iz Kladova

Ovo izdanje je svojevrstan odgovor na sve prisutniji istorijski revizionizam i pokušaje umanjivanja uloge Crvene armije u pobedi nad fašizmom.

Knjiga je svedočanstvo i otpor – protiv zaborava, laži i ravnodušnosti.

Zajecaronline/Centar za kulturu Kladovo/N.B.

