Promocija knjige dr Petra Paunovića u čitalištu Biblioteke 9. oktobra

Promocija knjige dr Petra Paunovića ”Leksikon zdravstvene kulture Timočke krajine” biće održana u četvrtak 9. oktobra u 18 časova u čitalištu Biblioteke.

Na promociji će govoriti dr Paunović, dok će moderator biti Tamara Brajković.

Zajecaronline/fb/Matična biblioteka ”Svetozar Marković” Zaječar/ N.B.

