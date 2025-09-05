Promocija knjige „Bubamarom od Nišave do Timoka, zaječarski klubovi i Niški loptački podsavez (1931-1941)“

U Istorijskom arhivu „Timočka krajina“ u Zaječaru danas je održana promocija knjige Srđana M. Tomića pod naslovom „Bubamarom od Nišave do Timoka, zaječarski klubovi i Niški loptački podsavez (1931-1941)“.

Ova knjiga kako kaže autor je nastavak knjige koja nosi naziv” Tri zaječarska fudbalska srca”, o tri nekadašnja fudbalska kluba u Zaječaru: Jedinstvo, Železničar i Pobeda, iz perioda 1931-1944. godine.

”U ovom nastavku pridodali smo i građu o Fudbalskom timu Timok. Ta četiri kluba zastupala su Zaječar u okviru Niškog loptačkog podsaveza i period od 1931. do 1941. godine. Zaječarski klubovi su se nadmetali sa klubovima istočne i jugoistočne Srbije, u okviru Moravske banovine koja je bila jedna od najrazvijenijih u nekadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. Zaječarska publika imala je priliku da vidi Kruševačke, Pirotske , Leskovačke i najviše Niške asove , da ponese svoje zvižduke i aplauze” , izjavio je Tomić.

”Karakteristika tog vremena, ako ste želeli nekoga da vidite, van njegovog radnog mesta ili kuće, bilo je ili da prisustvuje konjičkim trkama, sokolskim svečanostima, ili fudbalskim utakmicama. Dakle , sportske priredbe su bile na ceni i na glasu. Zanimljivo je da su neke od najviđenijih ličnosti , bile uključene u zaječarske klubove. Fudbal je sa te strane imao tu svoju sociološku ulogu, predstavlja negovanje zdravih stilova života koji je bio prisutan”, rekao je autor.

”Kroz ovu knjigu pokušavamo da skinemo prašinu zaborava i da baštinimo prave vrednosti”, zaključio je Srđan M. Tomić.

Na predstavljanju knjige publici se, osim autora, obratio Boban Janković, istoričar i arhivski savetnik Istorijskog arhiva Niš.

N.B.

