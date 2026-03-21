Promenljivo oblačno u Zaječaru: Sunce na momente, temperatura do 13°C

U Srbiji će ujutru biti hladno sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na visini do dva metra, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće promenljivo oblačno vreme u većini mesta sa sunčanim intervalima, a slaba kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde na zapadu i jugozapadu zemlje.

Duvaće slab i umeren vetar, istočni i severoistočni.

Najniža temperatura biće od -1 do 5, a najviša dnevna od 10 do 15 stepeni Celzijusa.

U Zaječaru trenutno imamo promenljivo oblačno vreme, uz povremeno provirivanje sunca. Temperatura će se kretati od maksimalnih umerenih 13°C do minimalnih zimskih 4°C .



Idućih sedam dana, nakon hladnog jutra, sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana u većini mesta u Srbiji biće umereno oblačno sa sunčanim intervalima uz najvišu dnevnu temperaturu od 14 do 18 stepeni.

Zajecaronline/tanjug/aladin.info

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.