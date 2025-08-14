Promene u sastavu Đerdapa pred duel sa Sinđelićem

Tokom letnjeg prelaznog roka redove Đerdapa pojačali su golman Dušan Mrdak i igrači Dimitrije Dimić, Petar Dumić, Mihajlo Belić, Danilo Avramović, Aleksandar Đorđević i Kerim Kurtović.

Novi fudbaleri konkurišu za mesto u timu na premijernoj utakmici protiv Sinđelića u Nišu.

Klub su napustili prošlogodišnje najveće pojačanje, golman Miodrag Mladenović – jedan od najzaslužnijih što je ekipa iz Kladova zadržala status srpskoligaša – kao i Bogdan Milenković, Lazar Prodanović, Sergej Đapa, Bogdan Milutinović i Marko Močić.

Zajecaronline.com/tvkladovo.com/N.B.

