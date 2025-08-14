Izdvajamo Sport Vesti

Promene u sastavu Đerdapa pred duel sa Sinđelićem

14.08.2025.
FOTO: ilustracija/pixabay.com

Promene u sastavu Đerdapa pred duel sa Sinđelićem

Tokom letnjeg prelaznog roka redove Đerdapa pojačali su golman Dušan Mrdak i igrači Dimitrije Dimić, Petar Dumić, Mihajlo Belić, Danilo Avramović, Aleksandar Đorđević i Kerim Kurtović.

Novi fudbaleri konkurišu za mesto u timu na premijernoj utakmici protiv Sinđelića u Nišu.

Klub su napustili prošlogodišnje najveće pojačanje, golman Miodrag Mladenović – jedan od najzaslužnijih što je ekipa iz Kladova zadržala status srpskoligaša – kao i Bogdan Milenković, Lazar Prodanović, Sergej Đapa, Bogdan Milutinović i Marko Močić.

Zajecaronline.com/tvkladovo.com/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

Foto Zajecaronline

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar