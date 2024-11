Projekcija RSZ: Pad broja stanovnika u zaječarskoj i borskoj oblasti do 2052. i do 50%!

Pad broja stanovnika u zaječarskoj i borskoj oblasti do 2052. i do 50%!

Republički zavod za statistiku objavio je projektovani broj stanovnika u Republici Srbiji koji pokazuje da će do 2052. godine naša zemlja izgubiti čak 1,5 milion ljudi!

Smanjenje veličine populacije odvijaće se pod dominantnim uticajem negativnog prirodnog priraštaja (u proseku 86 odsto), pri čemu je do kraja projekcionog perioda predviđen umeren porast stope ukupnog fertiliteta do vrednosti 1,7 deteta po ženi i produženje životnog veka za skoro šest godina.

U periodu 2022-2052, kako je navedeno, broj rođenih i umrlih biće manji u poređenju sa prethodnih 30 godina. Stopa rađanja će biti stabilna – oko 8,7 odsto, dok će stopa smrtnosti varirati oko 15,7 odsto.

U naredne tri decenije uslediće produbljivanje demografske heterogenosti stanovništva u Srbiji: gotovo 50 odsto populacije biće koncentrisano u pet gradova. To su Beograd, Novi Sad, Novi Pazar, Kragujevac i Niš.

Druga polovina stanovništva biće neravnomerno raspoređena.

Najveći pad broja stanovnika u borskoj i zaječarskoj oblasti

Kako se predviđa, najveći gubitak stanovništva do 2052. godine desiće se u borskoj i zaječarskoj oblasti, približno za 50 odsto! Najmanji gubitak projektovan je za beogradsku i južnobačku oblast – manje od 10 odsto.

Prema navodima RZS, analiza demografskih trendova u Srbiji tokom jednog veka, od 1953. do 2052. godine, zasnovana na rezultatima popisa i projekcija stanovništva, ukazuje na prelomnu tačku u 1991. godini. Sve do tada, broj stanovnika Srbije rastao je i to pretežno zahvaljujući pozitivnom prirodnom priraštaju.

Usled nepovoljnih ekonomskih i društvenih promena koje su se dogodile krajem 20. veka (ratni sukobi na prostoru bivše SFRJ, ekonomske sankcije, priliv izbeglica i interno raseljenih lica), broj stanovnika počinje da opada tokom 90-ih, a potom se opadajući trend nastavlja sve do 2022. godine, što potvrđuje i poslednji popis stanovništva.

ZaječarOnline/O.B.