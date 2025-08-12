Program u Gradskom Bioskopu (15-17.08.)

Ovog vikenda, od 15. do 17. avgusta, posetioci Centra za kulturu u naselju Kotlujevac imaće priliku da uživaju u dva sjajna filmska naslova na repertoaru Gradskog bioskopa.

15.08. (petak):

20:00h – Film Trenutak nestajanja

16.08. i 17.08. (subota i nedelja):

18:00h – Film Super Čarli

20:00h – Film Trenutak nestajanja

Karte su dostupne po ceni od 350 dinara i mogu se kupiti na dan projekcija, na biletari Centra za kulturu u Kotlujevcu, od 15:00h.

Zajecaronline/pozzoranradmilovic/N.B.

