Proglašena prva izborna lista u Knjaževcu: Milan Đokić prvi na listi „Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica!“

Prvi na izbornoj listi, pod rednim brojem 1, je aktuelni predsednik opštine Knjaževac — Milan Đokić.

Izborna komisija opštine Knjaževac proglasila je ovu listu kao prvu za lokalne izbore za odbornike koji će biti održani 29. marta.

Proglašena je izborna lista koalicije koju čine Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda, Srpska radikalna stranka, Srpska stranka Zavetnici i Ujedinjena seljačka stranka, koja će na izborima nastupiti pod imenom „Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica!“.

Ovu listu svojim potpisima podržao je 1.281 građanin, što je znatno više od zakonom propisanog minimuma.

Na listi se nalazi 40 kandidata za odbornike različitih profesija. Koalicija će se na glasačkom listiću nalaziti pod rednim brojem 1.

Zajecaronline/Opština Knjaževac/ N.B.

