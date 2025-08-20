Prodaja stanova skočila: Kvadrat u srpskom gradu samo 400 evra

Cene stanova u Srbiji u prvom tromesečju ove godine veće su za 5,31 odsto u odnosu na isti period 2024. godine, objavio je Republički geodetski zavod.

Međutim, iz ove statistike zanimljiv je podatak o regionima i „preraspodeli“ prodaje.

Kako je naveo RGZ, umeren rast cena u odnosu na prošlu godinu ukazuje da tržište nekretnina ostaje stabilno i bez velikih fluktuacija. Svi regioni su zabeležili godišnji rast u broju prodaja i vrednosti prometa na tržištu stanova.

Najveći rast prodaje stanova od 41,4 odsto ostvario je region Južne i Istočne Srbije sa rastom vrednosti prometa od 87,8 odsto.

Koliko koštaju kvadrati stanova u tim oblastima, a šta je sa cenama kuća?

Jelena Dukić sa portala nekretnine.rs za kaže da je u gradovima poput Vranja ili Zaječara osim stanova, veća dostupnost kuća za prodaju, koje pružaju veći komfor, ali i povoljniju cenu, piše Blic Biznis.

– Nove kuće u Vranju su oglašene po ceni od 793 evra po metru kvadratnom, dok su starije kuće u proseku oko 500 evra po kvadratu. U Zaječaru u centru grada su oglašeni stanovi oko 1.100 evra po kvadratu, dok su oglašene kuće po ceni od 400 i 500 evra, rekla je Dukić.

U Zaječaru ima oglašena kuća i za 260 evra po kvadratu, na portalu nekretnine.rs .

– Smatram da će se ovaj trend nastaviti, pre svega zbog veoma visokih cena u prestonici i većim gradovima, zbog saobraćajnih gužvi koje često dovode do manjeg slobodnog vremena – ljudi sve više prepoznaju bolji kvalitet života u manjim sredinama. Takođe, ne treba zaboraviti da su uticaj na poslednji izveštaj iz RGZ imali verovatno i povratnici iz inostranstva, koji su želeli da daju upravo u svoje gradove odakle su investirali poreklom, zaključuje ona.

– Pored nižih cena kvadrata i iznešenih činjenica malopre, mogućnost rada od kuće je takođe uticala dosta na vraćanje stanovnika u manje gradove – kaže naša sagovornica.

Mladim ljudima i porodicama je pre svega pristupačnije da dođu do svojih prvih nekretnina u pomenutim regionima.

– U navedenim gradovima, manji su troškovi života, priroda, sadržaji, infrastruktura značajno doprinose kvalitetu života, te se mnogi mlađi ljudi iz pomenutih razloga, sve više odlučuju na život grada, ili prestonice, dodaje ona.

Zajecaronline.com/bizportal.rs/Blic Biznis/nekretnine.rs /N.B.

