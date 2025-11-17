Problemi za Španiju: Alkaraz neizvestan za Dejvis kup
Karlos Alkaraz je izgubio od Janika Sinera u finalu Završnog mastersa u Torinu, a tokom meča je imao probleme sa povredom, što bi moglo da se odrazi na njegove dalje nastupe.
Njega je mučila karlična kost, pa je zbog toga u jednom trenutku tražio i pomoć doktora.
Alkaraz neizvestan za Dejvis kup
Španac je otkrio da je njegov nastup u Dejvis kupu pod velikim znakom pitanja.
– Idem u Bolonju i tamo ću videti da li mogu da igram. Pokušaćemo sve da se oporavim i dam svoj maksimum – rekao je Alkaraz.
Španija će se sastati sa Češkom, koja dolazi u jakom sastavu sa Lehečkom, Mahačem, Menšikom, Koprivom i Pavlašekom.
Pored Alkaraza, Španija u timu ima i Đaumea Munara, Pabla Karenja, Pedra Martinesa i Marsela Granoljersa.
Zajecaronline/sport.alo/N.B.
