Privremena obustava saobraćaja zbog održavanja Gitarijade

Privremena obustava saobraćaja tokom održavanja Gitarijade

Kako javljaju nadležni, tokom održavanja 57. izdanja Zaječarske Gitarijade na snazi će biti privremena obustava saobraćaja u pojedinim ulicama.

“Privremeno se obustavlja saobraćaj za sve vrste vozila, u četvrtak 29.08.2024. godine, u vremenu od 19 sati i 30 minuta do o1:00 30.08.2024. godine. Saobraćaj će biti obustavljen i u petak 30.08.2024. godine, u vremenu od 19:30 do 1 sat posle ponoći. Takođe, saobraćaj će biti obustavljen i u subot 31.08.2024. godine, u vremenu od 19 sati i 30 minuta do 1 sat iza ponoći. Saobraćaj će biti obustavljen u sledećim ulicama – kraj ulice Sićevačke — izlaz prema vašarištu, skretanje iz ulice Šljivarski put prema putu koj ivodi ka Konjičkom klubu i novom stadionu”, poručuju nadležni.

Podsećamo, Gitarijada počinje sutra, 29. avgusta, trajaće tri dana, do 31. avgusta.

57. GITARIJADA – SATNICA NASTUPA

ČETVRTAK 29. AVGUST 2024.

20.00h PRVO POLUFINALE

PROMONAEL (POBEDNIK PUBLIKE 56. GITARIJADE)

21.30h KEOPS

23.00h JELUSICK

00.30h DIVLJE JAGODE

PETAK 30. AVGUST 2024.

20.00h DRUGO POLUFINALE

21.30h QUEEN SENSATION

23.00h FIREWIND

00.30h VAN GOGH

SUBOTA 31. AVGUST 2024.

20.00h FINALE

21.30h RITAM NEREDA

23.00h ONSLAUGHT

00.30h PROGLAŠENJE POBEDNIKA I URUČIVANJE NAGRADA

00.40h RONNIE ROMERO

Zainteresovani posetioci kartu mogu kupiti na biletarnici Pozorišta i na zaječarskom Trgu, od 9.00 do 17.00 sati, a od 29. do 31. avgusta, karte se mogu kupiti i na mestu održavanja Gitarijade, od 18.00 sati.

ZaječarOnline/O.B.