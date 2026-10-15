Privremena obustava saobraćaja na deonici Slatinska reka – Štubik do 1. novembra

Na državnom putu IIB 397 na deonici Slatinska reka – Štubik doći će do privremene obustave saobraćaja.

Obustava će važiti od 15. oktobra do 1. novembra.

Saobraćaj se obustavlja zbog hitne intervencije na sanaciji puta na delu od km 4+200 do 4+300.

Kako je najavljeno, saobraćaj će biti preusmeren na alternativne putne pravce i to: za sela Urovica i Vratna alternativni pravci su preko državnog puta IB 397 iz pravca Štubika i lokalnog puta Jabukovac – Dupljane veza sa državnim putem IB 35 Negotin – Brza Palanka.

Zajecaronline/Opština Negotin/N.S.

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