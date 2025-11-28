Privremena obustava pozajmice knjiga u Matičnoj biblioteci „Svetozar Marković“

Zaječarska biblioteka saopštava da neće pružati usluge od 13.00 do 14.00 časova svakog radnog dana u periodu od 1. 12. 2025. godine do ispunjenja zahteva.

Privremena obustava pozajmice knjiga

Zaštita fonda i neophodni poslovi biće obezbeđeni, ali pozajmica knjiga i rad sa korisnicima biće privremeno obustavljeni u navedenom terminu, navodi Sindikat Matične biblioteke

„Svetozar Marković“.

Zajecaronline/Matična biblioteka "Svetozar Marković" Zaječar/ N.B.

