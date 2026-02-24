Privreda i institucije udruženo u analizi potreba tržišta rada u Borskom okrugu

Poslodavci sa teritorije Borskog okruga sastali su se danas sa predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje, Privredne komore Srbije i grada Bora i razgovarali o inicijativi NSZ da se u saradnji sa lokalnim samoupravama i privrednim komorama sagledaju potrebe tržišta rada na osnovu realnog stanja u privredi.

Sastanak je i inicirala Nacionalna služba za zapošljavanje, a njen direktor Milan Bosnić posebno je naglasio važnost pravovremenog prepoznavanja deficitarnih znanja i veština u privredi.

EVO ŠTA JE CILJ

Cilj je, kako se čulo na sastanku, da se kroz zajedničko delovanje svih aktera dodatno unapredi sistem rada i omogući dalji rast i razvoj privrede.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici kompanije Serbia Zijin Copper, najvećeg i jedinog poslodavca sa teritorije Borskog okruga kome je Nacionalna služba za zapošljavanje nedavno dodelila plaketu za izuzetnu saradnju u oblasti zapošljavanja.

Status najaktivnijeg poslodavca potkrepljen je na sastanku aktuelnim podacima o otvorenim radnim mestima u kompaniji.

„Prošlog meseca zaposlili smo 20-ak radnika, a imamo i dalje preko 20 otvorenih pozicija. Potrebni su nam mašinski inženjeri, bravari, kranisti, bušači, električari, vozači teških kamiona, rudarski inženjeri, mašinovođe i inženjeri geologije i geodezije. Redovno učestvujemo na sajmovima zapošljavanja, a veoma zapažen nastup imali smo u Pirotu, odakle nam se za posao prijavilo 10 mašinskih inženjera i oni su već u proceduri prijema u radni odnos. Naša iskustva sa sajmova govore da je najdeficitarnije zanimanje na tržištu rada „elektrotehničar energetike“, rekla je na sastanku rukovodilac Sektora ljudskih resursa u Srbija Ziđin Koper Mirjana Popadić.

Zajecaronline.com/Serbia Zijin Copper DOO Bor/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.