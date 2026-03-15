Preventivni pregledi u Domu zdravlja Bor: Besplatni opšti pregledi sa ultrazvukom štitne žlezde i abdomena
U cilju promocije zdravlja i prevencije bolesti, Dom zdravlja Bor organizuje preventivne preglede za građane tokom marta meseca. Prema obaveštenju lekara specijaliste dr. Vesne Jović, pregledi će se održati na dva datuma, sa fokusom na opšte preglede i ultrazvučne preglede specifičnih organa.
Danas, 15. marta 2026. godine, od 8 do 16 časova, građani će moći da obave opšti pregled i ultrazvuk štitne žlezde. Ova akcija je namenjena svima koji žele da provere svoje zdravlje bez prethodnog zakazivanja, kako bi se na vreme otkrili eventualni problemi sa štitnom žlezdom, koja igra ključnu ulogu u regulaciji metabolizma i hormona.
Sledeći termin je 22. marta 2026. godine, takođe od 8 do 16 časova, kada će se vršiti opšti pregledi uz ultrazvuk abdomena. Ultrazvuk abdomena omogućava detekciju problema sa organima poput jetre, bubrega, pankreasa i drugih, što je važno za ranu dijagnostiku bolesti.
Dr. Vesna Jović ističe da su ovi pregledi besplatni i otvoreni za sve građane, bez obzira na uzrast ili prethodne zdravstvene probleme. “Preventivni pregledi su najbolji način da sačuvamo zdravlje i izbegnemo komplikacije. Pozivamo sve da iskoriste ovu priliku”, navodi se u poruci.
