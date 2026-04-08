PREVARANT IZ ŠVEDSKE RAZOTKRIVEN! Anes Balićevac hteo da prevari tim Ace Lukasa, ali mu nije pošlo za rukom

PREVARANT IZ ŠVEDSKE RAZOTKRIVEN! Anes Balićevac hteo da prevari tim Ace Lukasa, ali mu nije pošlo za rukom

Anes Balićevac, organizator događaja iz Švedske poreklom iz Brodareva kod Prijepolja, našao se na udaru javnosti nakon što je pokušao da prevari tim popularnog pevača Ace Lukasa.

Prema informacijama koje kruže društvenim mrežama i portalima, Balićevac, vlasnik firme BKS Event AB u Švedskoj, dogovorio je nastup Ace Lukasa, ali je pokušao da izvede prljavu igru i prevari ekipu srpskog izvođača. Međutim, nije mu pošlo za rukom – tim Ace Lukasa je blagovremeno reagovao i sprečio pokušaj prevare.

Balićevac, koji se godinama predstavlja kao glavni menadžer za Skandinaviju i organizator velikih evenata za našu dijasporu, ovog puta je očigledno precenio svoje mogućnosti. Umesto fer saradnje, navodno je pokušao da se okoristi na račun Ace Lukasa, što je izazvalo burne reakcije u javnosti.

Podsetimo, upravo je firma BKS Event AB na čijem je čelu Anes Balićevac bila organizator spornog događaja u Švedskoj na kome je Aca Lukas priveden od strane policije. Kao odgovorno lice, Balićevac je bio dužan da obezbedi sve uslove za bezbedan događaj – od dovoljnog broja redara, kontrole ulaza, pa do protivpožarne opreme. Da li je i tu nešto „zatajilo“ ili je reč o još jednom pokušaju da se izbegne odgovornost?

Tim povodom se ekskluzivno oglasio za Hype TV i Lukas i otkrio pravi razlog zbog kog mu je zabranjeno da održi koncert u Švedskoj.

„Da, tačno je da nas nisu pustili da održimo nastup zato što je organizator imao neregularne papire. Tužićemo organizatora jer nam je napravio velike neprijatnosti. Publika koja nije mogla da me čuje treba da zahteva povrat novca od karata“, rekao je Lukas za Hype.

Umesto spektakla, publika je ostala bez koncerta, a Lukas najavljuje pravnu akciju protiv odgovornih.

„Tužićemo organizatora, jer nam je napravio neprijatnosti. A publika koja nije mogla da me čuje, treba da zahteva povrat novca od karata.", rekao je Lukas za redakciju Hype portala.

Tim povodom imao je šta da kaže i vlasnik Hype TV Saša Mirković:

„Ovo je klasična nameštaljka, advokatski timovi će se baviti ovim“

–Ja sam kriv što nisam zabranio odlazak benda i Ace Lukasa u Švedsku. Poverovao sam saradnicima iz Holandije da je sve u redu sa dozvolama za rad. Naknadno sam čuo da je Rasta izašao u Kopenhagenu (Danska) i u Švedsku otišao kolima, tako da nije imao kontrolu papira. Lukas je sa članovima benda leteo do Geteborga jer nismo sumnjali u saradnike. Ovo je klasična nameštaljka ali će se advokatski timovi baviti ovim – istakao je čelnik Hype produkcije, Saša Mirković.

Zajecaronline.rs/M.K.