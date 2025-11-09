Prevara na WhatsApp-u: Fotografije sadrže zaražene fajlove!

Naizgled bezazlena poruka koja se pojavila na aplikaciji WhatsApp u vidu fotografije koja se šalje korisnicima sa tekstom “jesi li to ti” ili “da li ti je poznata ova fotografija”, zapravo može biti opasna prevara jer se iza nje često kriju zaražene datoteke, prenose danas nemački mediji.

Kako navodi Feniks magazin, sve više korisnika dobija takve poruke uz fotografiju koja može imati zaražene datoteke koje potencijalno mogu omogućiti hakerima pristup telefonu, porukama, lozinkama i drugim osetljivim podacima osobe na čiji telefon su poslate.

Posebno zabrinjava to što se u nekim slučajevima zlonamerni kod može pokrenuti čak i bez klika na sliku, ukoliko se samo automatski prikaže pregled.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

