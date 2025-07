PREUKUSNE POSNE LAZANJE

Potrebno je:

250 g lazanja

500 g spanaća

1 srednji luk

2 čena belog luka

400 g seckanog paradajza

300 ml paradajz sosa

1 šargarepa

1 tikvica

100 g biljnog sira

2 kašike maslinovog ulja

so

biber

šaka bosiljka

origano

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. Kratko skuvajte lazanje prema uputstvu sa pakovanja, ali pazite da se ne raspadnu. Na zagrejanom maslinovom ulju na tiganju propržite seckan crni i beli luk. Onda dodajte rendanu šargarepu i tikvicu i nastavite da pržite sve dok povrće ne omekša. Zatim dodajte seckani paradajz i paradajz sos, so, biber, bosiljak i origano. Kuvajte oko 10 do 15 minuta, na srednjoj vatri. Zasebno blanširajte spanać na malo maslinovog ulja dok ne omekša. Poređajte lazanje u pleh obložen pek papirom. Onda nanesite sloj spanaća, malo biljnog sira, pa sloj paradajz sosa. Pokrijte folijom. Pecite lazanje oko pola sata, u rerni zagrejanoj na 180 stepeni. Skinite foliju pa pecite još 10 do 15 minuta.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

