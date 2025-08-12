PREUKUSNE LAZANJE SA BELIM VINOM
Potrebno je:
- 500 g kora za lazanje
- 500 g mlevenog pilećeg mesa
- 60 g šunke
- 200 ml belog vina
- 200 ml pasiranog paradajza
- 100 g rendanog kačkavalja
- šargarepa
- glavica crnog luka
- celer
- kašika brašna
- kašika maslinovog ulja
- seckani peršun
- so
- biber
- ruzmarin
Priprema:
Rernu zagrejte na 200 stepeni. Kore za lazanje kratko skuvajte u proključaloj vodi, oko 5 minuta. Naseckajte sitno šargarepu, glavicu crnog luka i celer. Dobro pomešajte i propržite na tihoj vatri, na malo maslinovog ulja. Dodajre seckanu šunku i mleveno pileće meso. Zatim začinite pa sipajte belo vino. Kuvajte sve dok alkohol ne ispari na tihoj vatri. Sa strane skuvajte sos od paradajza sa brašnom, dok ne postane gust. U pekač poređajte red kora pa prelijte polovinom smese sa mesom. Opet poređajte red kora pa preko ostatak sosa. Prekrijte slojem kora za lazanje, pa prelijte paradajz sosom. Potom pospite rendanim kačkvaljem.Pecite lazanje oko pola sata, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.
Zajecaronline.com/trpeza.alo/N.B.
