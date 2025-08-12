PREUKUSNE LAZANJE SA BELIM VINOM

Potrebno je:

500 g kora za lazanje

500 g mlevenog pilećeg mesa

60 g šunke

200 ml belog vina

200 ml pasiranog paradajza

100 g rendanog kačkavalja

šargarepa

glavica crnog luka

celer

kašika brašna

kašika maslinovog ulja

seckani peršun

so

biber

ruzmarin

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni. Kore za lazanje kratko skuvajte u proključaloj vodi, oko 5 minuta. Naseckajte sitno šargarepu, glavicu crnog luka i celer. Dobro pomešajte i propržite na tihoj vatri, na malo maslinovog ulja. Dodajre seckanu šunku i mleveno pileće meso. Zatim začinite pa sipajte belo vino. Kuvajte sve dok alkohol ne ispari na tihoj vatri. Sa strane skuvajte sos od paradajza sa brašnom, dok ne postane gust. U pekač poređajte red kora pa prelijte polovinom smese sa mesom. Opet poređajte red kora pa preko ostatak sosa. Prekrijte slojem kora za lazanje, pa prelijte paradajz sosom. Potom pospite rendanim kačkvaljem.Pecite lazanje oko pola sata, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.

Zajecaronline.com/trpeza.alo/N.B.

