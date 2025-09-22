hrana Izdvajamo Recept Vesti

PREUKUSNA RENDANA MUSAKA

22.09.2025.
foto: Pinterest

PREUKUSNA RENDANA MUSAKA

Potrebno je:

  • 1 kg krompira
  • 200 g šargarepe
  • 3 glavice crnog luka
  • 500 g mlevenog mesa
  • mešavina suvog začina, biber

Priprema:

Na ulju prepržite dve sitno seckane glavice crnog luka, pa kad postane staklast, dodajte izrendanu šargarepu i dobro promešajte. Dodajte biber i začin i sve dobro promešajte. Kad se sve ujednači, dodajte izrendan krompir i dobro promešajte. U tepsiju rasporedite polovinu smese krompira. Na ulju ispržite sitno iseckanu glavicu crnog luka. Dodajte meso, sve dobro izmešajte, pa dodajte suvi začin i biber. Pripremljenu smesu stavite preko krompira u tepsiju, pa stavite ostatak krompira da prekrije meso. Pecite musaku u rerni na 220 stepeni dok krompir ne dobije lepu zlatnožutu boju.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar