PREUKUSNA RENDANA MUSAKA

Potrebno je:

1 kg krompira

200 g šargarepe

3 glavice crnog luka

500 g mlevenog mesa

mešavina suvog začina, biber

Priprema:

Na ulju prepržite dve sitno seckane glavice crnog luka, pa kad postane staklast, dodajte izrendanu šargarepu i dobro promešajte. Dodajte biber i začin i sve dobro promešajte. Kad se sve ujednači, dodajte izrendan krompir i dobro promešajte. U tepsiju rasporedite polovinu smese krompira. Na ulju ispržite sitno iseckanu glavicu crnog luka. Dodajte meso, sve dobro izmešajte, pa dodajte suvi začin i biber. Pripremljenu smesu stavite preko krompira u tepsiju, pa stavite ostatak krompira da prekrije meso. Pecite musaku u rerni na 220 stepeni dok krompir ne dobije lepu zlatnožutu boju.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

