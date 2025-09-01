PREUKUSNA JOGURT PITA SA JABUKAMA

Potrebno je:

2 jaja

1 čaša jogurta

1/2 čaše ulja

1 čaša šećera

2 čaše brašna

1 prašak za pecivo

2 veće jabuke (izrendane)

1 kašičica cimeta

po želji: šaka suvog grožđa ili seckanih oraha

Priprema:

Umutite jaja sa šećerom, dodajte jogurt i ulje, pa sjedinite. Umešajte brašno i prašak za pecivo. Dodajte rendane jabuke i cimet (i suvo grožđe ili orahe ako volite). Smesu sipajte u podmazan pleh i pecite na 180 °C oko 30-35 minuta. Kada se ohladi, pospite pitu šećerom u prahu.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

