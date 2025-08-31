Izdvajamo Recept Vesti

PREUKUSNA BAKLAVA SA PISTAĆIMA

31.08.2025.
Potrebno je:

  • 500 g neslanih pistaća
  • 600 g prečišćenog putera
  • 400 g tankih kora
  • 600 g kristalnog šećera
  • 600 ml vode
  • sok od pola limuna

Priprema: 

Istopite puter i sameljite pistaće. Vodite računa da puter ne proključa. Pleh namažite puterom, a zatim preko stavite koru i opet premažite puterom. Postupak ponovite, ali ovog puta dodajte 2 kašičice pistaća. Proces je identičan do kraja, samo vodite računa da svaku drugu koru pospete pistaćima. Pazite da ne preskočite neku koru, jer suština turske baklave je da bude hrskava, a to ćete postići na ovaj način. Kada završite, baklavu isecite prema svojim željama. Dok se baklava peče, napravite sirup u samo par koraka. Ugrejte vodu i šećer na srednjoj temperaturi. Naspite limunov sok. Sve zajedno kuvajte 15 do 20 minuta dok ne postane gusta smesa. Stavite pleh na ugrejanu ringlu i okrećite malo da biste ugrejali dno. Pleh sklonite i preko prelijte sirup.

