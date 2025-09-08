PREUKUSAN PUNJENI PARADAJZ

Izdvajamo Recept Ručak Vesti

08.09.2025.
foto: Pinterest

Potrebno je:

  • 6 velikih paradajza
  • 1 šolja kuskusa
  • 1 šolja vode
  • 1/4 šolje feta sira, izmrvljenog
  • 1/4 šolje seckanog peršuna
  • 1 kašika maslinovog ulja
  • so i biber po ukusu

Priprema:

Paradajzu odsecite vrhove i izdubite sredinu. Skuvajte kuskus prema uputstvu sa pakovanja. Pomešajte skuvan kuskus, feta sir, peršun, maslinovo ulje, so i biber. Napunite paradajz smesom od kuskusa i vratite vrhove. Stavite paradajz u pleh i pecite na 180 stepeni 15-20 minuta.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

