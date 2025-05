“PRETIO JOJ JE UBISTVOM, A SAD JE NJEGOVA PLAĆENA NOVINARKA” Saša Mirković raskrinkao licemerstvo Zorice Radulović – evo kako je likovala!

Vlasnik i direktor Hype produkcije, Saša Mirković, na konferenciji za medije održanoj povodom stravičnog pokušaja ubistva od strane krimnalca i lažnog menadžera Velibora Popovića Popa, otkrio je stravične detalje njegove povezanosti sa novinarkom Zoricom Radulović.

Naime, pomenuti kriminalac je novinarki Zorici Radulović poznatijoj kao “Zoka5” pretio ubistvom, a sada je ona njegova plaćena novinarka.

“PRETIO JOJ JE UBISTVOM, A SAD JE NJEGOVA PLAĆENA NOVINARKA” Saša Mirković raskrinkao licemerstvo Zorice Radulović – evo kako je likovala!

Mirković je oštro iskritikovao izveštavanje pojedinih medija o brutalnom napadu na njega, koji je nedavno izvršen.

“Stidim se da radim u takvoj sredini, stidim se u ime nekih medija što ne smeju da izveštavaju korektvo i objektivno. Da li sada postoji neka politička volja…. Mnogi mediji ćute i takvi mediji treba da se stide i da se ne nazivaju medijima. Nisu mnogi zaslužili ad se nazivaju novinarima jer su plaćenici i rade za kriminalne ekipe. Nadam se da će ovaj glas da čuje dosta ljudi. Neću više sebi dozvoliti da idem sad, da neko ugrozi moju bezbedost. Mojih bližnjih i svih zaposlenih na Hype-u pozivam Zagorku Dolovac, Ivicu Dačića da počnu da rade svoj posao da hapse izgrednike. One koji ugrožavaju bezbednost ljudi jer im je to osnovni posao. Ja se ne osećam bezbednim.”

“Jer razni kriminalci kreću ulicom, a mnogi su infiltriranu u estradi. Sve ove koje sam spomenuo danas slobodno mogu da me tuže. Jedva čekam da ih sretnem na sudu jer imam šta da im kažem. Naneli su mi štetu, mom telu, na moj život. Neću odstupiti ni jednog trenutka. Popušati neću pred ovakvim kukavicama koji maltretiraju ljude i napadaju na leđa”, izjavio je Saša.

MIRKOVIĆ O DOGAĐAJU

Govorio je i o samom pokušaju atentata na njega.

“Prespavao sam u hotelu Šeraton, otišao sa agentom da potpišem neke papire kod notara. U povratku ispred hotela je naišao ubica, kukavica, Pop. Sa čovekom se nikada nisam upoznao. Osim što sam osporio nastup Ace Lukasa jer je hteo starlete da popne na binu. Zbog toga sam dobio pretnje od čoveka koji se predstavlja kao menadžer. Hoću da kažem da… Mene je sramota da kažem da sam menadžer kada vidim ko se sve predstavlja kao to. Kao i od novinara koji piše za neke medije, jer znam novinarku kojoj je pretio ubistvom a sada je njegova plaćena novinarka Zorica Radulović. Nekažnjeno je prošao i na bacanje bombe na studio Miletića, zbog Edite. On nije državljanin Republike Srbije”, rekao je Mirković.

LICEMERSTVO ZOKE 5

Podsetimo, novinarka Srpskog telegrafa Zorica Radulović prošla je kroz pakao. Naime, u hotelu “Holidej in” usred konferencije za medije Marije Šerifović, Vladimir Popović joj je sasuo salvu pretnji i uvreda u lice. I to pred mnogima koji su bili prisutni. Međutim, ono što je najstrašnije rekao da će baciti bombu na njen list i novinarku u Dunav. Ovakve pretnje dolaze od teškog mafijaša čiji je dosije pun kao oko.

“PRETIO JOJ JE UBISTVOM, A SAD JE NJEGOVA PLAĆENA NOVINARKA” Saša Mirković raskrinkao licemerstvo Zorice Radulović – evo kako je likovala!

Radulovićeva je bila potresena nakon brutalnih pretnji i javnog napada. Kaže da nije mogla da veruje šta ju je snašlo u hotelu “Holidej in”.

“Stajala sam sa kolegama i čekala red da uradim intervju kada mi je prišao nepoznati čovek. I upitao me da li sam ja Zorica Radulović. Odgovorila sam mu da jesam. Nakon čega mi je odbrusio: ‘Kakav ti problem imaš sa Editom Aradinović? Nemoj da sam više čuo da si išta napisala o njoj. Baciću te u Dunav, jesi li čula”, pričala je Radulovićeva.

“PRETIO JOJ JE UBISTVOM, A SAD JE NJEGOVA PLAĆENA NOVINARKA” Saša Mirković raskrinkao licemerstvo Zorice Radulović

Potpuno je bila šokirana, kaže, te mu rekla da nema sa pomenutom pevačicom nikakav problem.

RASKRINKANO LICEMERSTVO ZOKE 5!

“Tada mi je rekao: ‘Izađi napolje da ti ja objasnim neke stvari.’ Pokušao je da me izvede ispred, što sam uporno odbijala. A on je nastavio: ‘Pišete one gluposti, znaš, ona nema oca, ja sam joj otac i videćeš šta će da ti se desi ako još nešto napišeš o njoj’, govorila je tada Radulovićeva.

Licemerstvo Zorice Radulović potvrđeno je. Nakon što je, kako se čini, Radulovićeva oprostila Popoviću sve pretnje ubistvom. Te je nakon pokušaja ubistva Saše Mirkovića istoimena novinarka likovala istim pretnjama koje je i ona dobijala podržavajući Popa.

“PRETIO JOJ JE UBISTVOM, A SAD JE NJEGOVA PLAĆENA NOVINARKA” Saša Mirković raskrinkao licemerstvo Zorice Radulović – evo kako je likovala zbog ISTE STVARI KOJA SE I NJOJ DESILA! (FOTO DOKAZI)

U nastavku možete videti i dokaze, a poslednju fotografiju Zorica Radulović je objavila na vacapu tog dana kada je pokušan atentat na Sašu Mirkovića od strane Velibora Popovića. Međutim, nije poznato od kada datira ta slika.

Zajecaronline.com