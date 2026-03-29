PRESEK IZLAZNOSTI DO 10 ČASOVA U Sevojnu glasalo 18,55 odsto upisanih birača, evo kako je u ostalim mestima

Prema poslednjem preseku izlaznosti do 10 časova, u Majdanpeku je glasalo 12,8%, u Kladovu 13,49%. U Bajinoj Bašti 12%, u Lučanima 12%, dok je u Boru 6,66% birača.

PRESEK IZLAZNOSTI

Na biralištima vlada veliko interesovanje građana, a rezultate izlaznosti objavljuju izborne komisije na svaka dva sata.

Upravo je objavljen prvi presek izlaznosti na redovnim lokalnim izborima koji se održavaju danas u 10 mesta u Srbiji.

Prvi presek izlaznosti objavljen za 8 časova, a sada i za 10. Glasa se u sledećim mestima: Bor, Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek, Smederevska Palanka i Sevojno (gradska opština Užica). U toku je izborna tišina, koja će trajati do zatvaranja biračkih mesta.

Presek izlaznosti u Knjaževcu: Do 10 časova glasalo 14,35 odsto upisanih birača

Na lokalnim izborima u Knjaževcu izlaznost je do 10 časova 14,35 odsto na osnovu pet biračkih mesta koji su reprezentativni uzporak, izjavila je predsednica Opštinske izborne komisije Vesna Božinović.

Na teritoriji opštine Knjaževac pravo glasa ima 22.256 birača, a glasaće se na 65 biračkih mesta. Skupština opštine Knjaževac ima 40 odbornika.

Glasanje u Aranđelovcu: U prvih sat vremena izbora glasalo 8 odsto upisanih birača

U Aranđelovcu je u prvom satu izbornog procesa na pet biračkih mesta. Na lokalnim izborima za odbornike Skupštine opštine glasalo 423 upisana birača, od ukupno 5.598 upisanih.

Opštinska izborna komisija prati izlaznost birača na pet izbornih mesta. Tri u gradu i dva u selima, od ukupno 41 biračkog mesta u opštini Aranđelovac.

Prema prvim podacima koji su objavljeni posle 10 časova, na tim biračkim mestima glasalo je 8 odsto birača u prvih sat vremena izbornog procesa.

Presek izlaznosti u Smederevskoj Palanci: Do 10 časova glasalo 12 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u u Smederevskoj Palanci do 10 časova je 12 odsto, rečeno je za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Na teritoriji opštine Smederevska Palanka pravo glasa ima 38.949 građana, a oni mogu da glasaju na 49 biračkih mesta.

Glasači se opredeljuju za jednu od šest izbornih lista.

Presek izlaznosti u Sevojnu: Do 10 časova glasalo 18,55 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Sevojnu do 10 časova je 18,55 odsto, rečeno je za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji.

U Sevojnu na pet biračkih mesta pravo glasa ima 5.545 upisanih birača.

Skupština gradske opštine Sevojno ima 19 odbornika, a na izborima učestvuju četiri izborne liste.

Presek izlaznosti u Majdanpeku: Do 10 časova glasalo 12,8 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Majdanpeku do 10 sati je 12,8 odsto, rekao je za Tanjug predsednik Opštinske izborne komisije u Majdanpeku Dejan Škorić.

U opštini Majdanpek pravo glasa ima 15.411 upisanih birača. A glasaće se na 41 biračkom mestu.

Skupština opštine Majdanpek ima 31 odborničko mesto.

Presek izlaznosti u Bajinoj Bašti: Do 10 časova glasalo 12 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Bajinoj Bašti do 10 časova, na osnovu rezultata sa pet biračkih mesta. U proseku iznosi 12 odsto, izjavila je predsednica Opštinske izborne komisije (OIK) Velimirka Jokić.

Navela je da je ovo prosečna izlaznost na osnovu izlaznosti do 10 časova na biračkim mestima 5, 6, 23, 32 i 52.

Jokić ističe da na 52 biračka mesta u Bajinoj Bašti izborni proces protiče normalno i da nisu prijavljivane neregularnosti.

Lokalne izbore u Bajinoj Bašti, kako je navela, prati 1.286 posmatrača, odnosno 15 domaćih i 5 stranih organizacija, što predstavlja veći broj nego na prethodnim izborima u ovoj opštini.

Jokić je najavila da će presek izlaznosti biti objavljivan na svaka dva sata.

Presek izlaznosti u Lučanima: Do 10 časova glasalo 12 odsto upisanih birača

Na lokalnim izborima u Lučanima do 10 časova glasalo je 12 odsto upisanih birača, rečeno je Tanjugu u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Na redovnim lokalnim izborima u Lučanima pravo glasa ima 14.632 birača koji svoje građansko pravo mogu ostvariti na jednom od 43 biračka mesta, glasanjem za jednu od šest ponuđenih izbornih listi.

Presek izlaznosti u Boru: Do 10 časova glasalo preko 6,66 odsto upisanih birača

Na lokalnim izborima u Boru do 10 sati glasalo je 6,66 odsto birača, rečeno je Tanjugu u Opštinskoj izbornoj komisiji u tom gradu. Kako navode, glasalo je 2.565 birača.

Sekretarka Opštinske izborne komisije Ljubinka Jelić navela je za Tanjug da su sva biračka mesta otvorena na vreme i da su „uočene manje nepravilnosti, koje su brzo rešavane“.

Navela je da današnje izbore prati više od 800 posmatrača i pet stranih delegacija koje su dobile akreditaciju da posmatraju izbore.

Presek izlaznosti biće objavljivan na svaka dva sata.

Presek izlaznost u Kladovu: Do 10 časova glasalo 13,49 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Kladovu do 10 časova je 13,49 odsto upisanih birača, izjavila je član Opštinske izborne komisije u Kladovu Vesna Ćeha.

Ona je za Tanjug rekla da je do 10 časova glasalo 2.846 birača.Redovni lokalni izbori u 10 mesta u Srbiji održavaju se danas. Birališta su otvorena u 7 časova, a zatvaraju se večeras u 20 sati.

Prvi presek izlaznosti u Kuli: Do 8 časova glasalo 3,84 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Kuli do 8 časova je 3,84 odsto, rečeno je za Tanjug iz Opštinske izborne komisije. Kako su naveli, do 8 časova glasalo je 1.277 glasača.

Predsednici biračkih odbora prijavili su velike gužve na biračkim mestima i veliku zainteresovanost građana za glasanje do prvog preseka u osam časova.

Do 8 časova, kako navode, nije bilo neregularnosti. Opštinska izborna komisija saopštavaće rezultate izlaznosti na svaka dva sata do 18 časova. Sva biračka mesta u Kuli otvorena su na vreme.

Prvi presek izlaznosti iz Bora: Do 8 časova glasalo oko 3 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Boru do 8 časova je oko 3 odsto upisanih birača, izjavila je sekretarka Opštinske izborne komisije Ljubinka Jelić.

Jelićeva je rekla za Tanjug da je do 8.00 časova glasalo 1.206 birača.

Navela je i da su sva biračka mesta otvorena na vreme i da su „uočene manje nepravilnosti, koje su brzo rešavane“.

Navela je da današnje izbore prati više od 800 posmatrača i pet stranih delegacija koje su dobile akreditaciju da posmatraju izbore.

Prvi presek izlaznost u Kladovu: Do 8 časova glasalo 2,8 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Kladovu do 8 časova je 2,8 odsto upisanih birača, izjavila je član Opštinske izborne komisije u Kladovu Vesna Ćeha. Ona je za Tanjug rekla da je do 8.00 časova glasalo 597 birača..

Redovni lokalni izbori u 10 mesta u Srbiji održavaju se danas. Birališta su otvorena u 7 časova, a zatvaraju se večeras u 20 sati. Glasa se u sledećim mestima: Bor, Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek, Smederevska Palanka i Sevojno (gradska opština Užica). U toku je izborna tišina, koja će trajati do zatvaranja biračkih mesta.

Zajecaronline/Komitet/I.R.

