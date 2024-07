PREOKRET U ISTRAZI O ATENTATU NA TRAMPA! Evo o čemu je reč!

Preokret u istrazi o atentatu na Trampa!

O atentatu na Trampa bruji ceo svet! Međutim, sve su veće glasine o tome koliko je hitava ispaljeno, ali i iz kog je oružja je pucano!

Forenzička analiza sugeriše da je na Donalda Trampa pucano iz tri vrste oružja tokom pokušaja atentata u Batleru u Pensilvaniji. FBI je u nedelju saopštio da je ubica delovao sam, prenosi američki CNN. Prva tri pucnja su bila u skladu sa navodnim oružjem A, sledećih pet su bila u skladu sa navodnim oružjem B. A konačni “akustični impuls” je emitovao moguće oružje C. To je rekla Katalin Grigorosa, direktora Nacionalnog centra za medije Forenzike na Univerzitetu Kolorado u Denveru. Pozivajući se na audio analizu, kao i Kol Vajtkoton, viši stručni naučni saradnik na istoj instituciji.

Audio analiza je takođe potvrdila da je napadač bio na oko 360 do 393 stope od podijuma, prema forenzičkom ekspertu Robertu Maheru. Ovaj zaključak je u skladu sa analizom koju je ranije objavio CNN. Da je napadač bio na krovu 393 do 492 stope od podijuma kada su odjeknuli pucnji.

Snimci su primer “krek-pop” sekvence, tipične kada supersonični metak prođe pored mikrofona, pre “dolaska odgovarajućeg zvuka praska”, rekao je Maher, koji predaje audio forenziku na Državnom univerzitetu Montana, za CNN.

Vreme između ovih markera postavlja strelca na 110 do 120 metara od mikrofona, rekao je Maher, pod pretpostavkom da se metak kreće prosečnom brzinom od 800 do 1.000 metara u sekundi, što je ekvivalentno 2.600 do 3.280 stopa u sekundi.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/alo/O.B.