PREMINUO JE POZNATI GLUMAC

Glumac, reditelj i pedagog Enver Petrovci preminuo je u 71. godini, saopštilo je danas Regionalno pozorište Novi Pazar.

“Sa dubokom tugom primili smo vest da nas je napustio veliki glumac, reditelj i pedagog Petrovci. Njegov umetnički put i delo ostavili su neizbrisiv trag u pozorištu, filmu i kulturi čitavog regiona”, navelo je pozorište na svojoj Fejsbuk stranici.

Rođen u Prištini, Petrovci je ostvario niz uloga na jugoslovenskom filmu i televiziji počev od serije “Slom” (1979) i potom “Sedam sekretara SKOJ-a” (1981).

Igrao je, između ostalog, u filmovima “Stepenice za nebo” (1983), “Dvostruki udar” (1985), “Hajde da se volimo 2” (1989), “Gluvi barut” (1990) i “Bulevar revolucije” (1992), “Tri palme za dve bitange i ribicu” (1998) i “Top je bio vreo” (2011).

Petrovci je bio osnivač Dodona pozorišne i glumačke škole u Prištini.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

