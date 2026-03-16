PREMIJER MACUT U BORU: Unapređenje zdravstvenog sistema među prioritetima Vlade

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut danas je sa gradonačelnikom Bora Aleksandrom Milikićem obišao Zdravstveni centar Bor, razgovarao sa lekarima i medicinskim osobljem o unapređenju zdravstvene zaštite u ovom delu Srbije i tom prilikom istakao da je unapređenje zdravstvenog sistema među prioritetima vlade.

Macut je s obzirom na veliki značaj Zdravstvenog centra u Boru u pružanju zdravstvenih usluga građanima ovog regiona, istakao važnost ulaganja u opremu, infrastrukturu i kadar, saopšteno je iz Vlade Srbije.

“Uz podršku Ministarstva zdravlja je u Boru renovirano porodilište i unapređena medicinska oprema – nabavljeni su gastroskop, kolonoskop i laser za razbijanje kamena u bubregu, a bolnica je ove godine dobila i nov mamograf, koji će uskoro biti u upotrebi”, poručio je premijer.

On je istakao da je planirana izgradnja nove bolnice u Boru, čiji se početak radova očekuje ove godine, jedan od najznačajnijih projekata u narednom periodu i jedna od najvažnijih investicija u zdravstveni sistem u ovom delu Srbije.

Macut je dodao da su u Boru već vidljivi rezultati razvoja, pre svega kroz rast plata i povećanu privrednu aktivnost, i poručio da Vlada nastavlja da ulaže u putnu infrastrukturu, privredu i turizam.

“Čitava zamisao jačanja istočne Srbije koja traje već godinama trebala bi da u narednom periodu još više zaživi i u okviru programa integralnog razvoja Srbije i nadam se da ćemo uspeti da ostvarimo planove koji su vezani za ovaj kraj Srbije”, poručio je premijer.

Premijer je istakao da nema snažne i stabilne države ukoliko se razvija samo jedan njen deo i najavio nastavak intenzivnih ulaganja u gradove istočne Srbije, i to u infrastrukturu, zdravstvo i razvoj privrede.

On je rekao da Borski okrug ima veliki potencijal, kao i da saradnja sa investitorima doprinosi razvoju ovog kraja, uz jasan fokus na zaštitu životne sredine i unapređenje kvaliteta života građana.

Premijer Macut je sa gradonačelnikom Aleksandrom Milikićem i predstavnicima privrede razgovarao o daljim razvojnim projektima, a sastanku su prisustvovali predstavnici nekoliko borskih preduzeća.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!