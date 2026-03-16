PREMIJER MACUT U BORU: Unapređenje zdravstvenog sistema među prioritetima Vlade
Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut danas je sa gradonačelnikom Bora Aleksandrom Milikićem obišao Zdravstveni centar Bor, razgovarao sa lekarima i medicinskim osobljem o unapređenju zdravstvene zaštite u ovom delu Srbije i tom prilikom istakao da je unapređenje zdravstvenog sistema među prioritetima vlade.
Macut je s obzirom na veliki značaj Zdravstvenog centra u Boru u pružanju zdravstvenih usluga građanima ovog regiona, istakao važnost ulaganja u opremu, infrastrukturu i kadar, saopšteno je iz Vlade Srbije.
“Uz podršku Ministarstva zdravlja je u Boru renovirano porodilište i unapređena medicinska oprema – nabavljeni su gastroskop, kolonoskop i laser za razbijanje kamena u bubregu, a bolnica je ove godine dobila i nov mamograf, koji će uskoro biti u upotrebi”, poručio je premijer.
On je istakao da je planirana izgradnja nove bolnice u Boru, čiji se početak radova očekuje ove godine, jedan od najznačajnijih projekata u narednom periodu i jedna od najvažnijih investicija u zdravstveni sistem u ovom delu Srbije.
Macut je dodao da su u Boru već vidljivi rezultati razvoja, pre svega kroz rast plata i povećanu privrednu aktivnost, i poručio da Vlada nastavlja da ulaže u putnu infrastrukturu, privredu i turizam.
“Čitava zamisao jačanja istočne Srbije koja traje već godinama trebala bi da u narednom periodu još više zaživi i u okviru programa integralnog razvoja Srbije i nadam se da ćemo uspeti da ostvarimo planove koji su vezani za ovaj kraj Srbije”, poručio je premijer.
Premijer je istakao da nema snažne i stabilne države ukoliko se razvija samo jedan njen deo i najavio nastavak intenzivnih ulaganja u gradove istočne Srbije, i to u infrastrukturu, zdravstvo i razvoj privrede.
On je rekao da Borski okrug ima veliki potencijal, kao i da saradnja sa investitorima doprinosi razvoju ovog kraja, uz jasan fokus na zaštitu životne sredine i unapređenje kvaliteta života građana.
Premijer Macut je sa gradonačelnikom Aleksandrom Milikićem i predstavnicima privrede razgovarao o daljim razvojnim projektima, a sastanku su prisustvovali predstavnici nekoliko borskih preduzeća.
Zajecaronline/tanjug/N.B.
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju. I ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.
KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU
Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Lepa će pred svoju publiku izaći 16. aprila 2026. godine, a tada će Plava dvorana Sava Centra da sija najsjajnije.
Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.
Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.
Publika koja je željna dobre pesme sigurno će uživati u najlepšim pesmama i najvećim hitovima!
