Pregovori o minimalnoj zaradi u Srbiji bez dogovora posle treće runde!

Pregovarački tim za utvrđivanje minimalne cene rada u Srbiji za sledeću godinu, nije uspeo danas, posle treće runde pregovora da postigne dogovor, a član pregovaračkog tima iz Saveza samostalnih sindikata Srbije Aleksandar Radojević rekao je da su sve tri pregovaračke strane – predstavnici Vlade Srbije, sindikata i poslodavaca ostali na svojim ranijim stavovima.

“Iz Vlade Srbiji ostali su pri svom predlogu da se minimalac poveća za 10,1 odsto, mi iz sindikata da bi minimalna zarada trebalo da iznosi 70.000 dinara a poslodavci smatraju da posle oktobarskog povećanja, minimalac više ne bi trebalo ni da se poveća”, rekao je on za Tanjug.

Dodao je da će današnji sastanak biti poslednji na nivou pregovaračkog tima i da se dalji pregovori sele na nivo kolegijuma Socijalno ekonomskog saveta (SES) i samog SES-a.

Rok za utvrđivanje minimalne cene rada je 15. septembar a ako socijalni partneri ne postignu dogovor, odluku donosi Vlada Srbije.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

