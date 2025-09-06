Predstavnici Ziđin Kopera posetili škole u Krivelju, Gornjanu i Bučju
Predstavnici kancelarije za ESG u Srbija Ziđin Koperu posetili su Osnovnu školu „Đura Jakšić“ u Krivelju i njena izdvojena odeljenja u Gornjanu i Bučju.
Ovom prilikom razgledali su nameštaj , sportsku opremu i nastavna sredstva za učionice u ovim selima, čiju je nabavku kompanija pomogla sa oko pola miliona dinara.
„ Srbija Ziđin Koper nam je i ovoga puta izašla u susret i pomogla nam da kupimo nastavna sredstva i nameštaj za naša područna odeljenja. Pokazali su opet da prepoznaju značaj ulaganja u obrazovanje, posebno kada je reč o osnovcima koji se školuju daleko od urbanih sredina, a dokazali da reči pretvaraju u dela, pošto ovo nije prva njihova donacija ”, izjavio je direktor Osnovne škole „Đura Jakšić“ u Krivelju Branimir Dević.
Osnovna škola „Đura Jakšić“ u Krivelju , zajedno sa izdvojenim odeljenjima u Gornjanu i Bučju, ima oko 100 učenika.
Zajecaronline/fb/Serbia Zijin Copper DOO Bor/N.B
