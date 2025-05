Predstavljena maketa “Ekspo 2027”

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali predstavio je danas maketu “Ekspo 2027” Beograd. I poručio da je specijalizovana izložba Ekspo najveća razvojna šansa u istoriji naše zemlje. Nešto što se dešava jedanput u generaciji i prilika koju ne smemo propustiti. Mali je, zajedno sa direktorom preduzeća Ekspo Dušanom Borovčaninom, predstavio maketu. Sa budućim izgledom objekata koji se trenutno grade za potrebe održavanja prve međunarodne izložbe na Zapadnom Balkanu. Ministar Mali je poručio da će svi objekti biti na vreme završeni.

“To je najvažniji događaj, to je najveća razvojna šansa u istoriji naše zemlje. To je nešto što se dešava jedanput u generaciji i to je prilika koju ne smemo propustiti. Tada je 81 zemlja ukazala poverenje Srbiji da ovaj najveći događaj u našoj istoriji upravo organizujemo u Beogradu i u Srbiji. To je ogromna pobeda naše zemlje, ogromna potvrda ispravnosti naše politike i politike predsednika Vučića. Ali s druge strane šansa koju ne smemo da propustimo”, istakao je Mali.

On je rekao da su se stvari mnogo promenile od pre dve godine i da na gradilištu Ekspa napreduje izgradnja.

“Mnogo smo toga uložili napora, uložili vremena, da prvo pobedimo, da dobijemo to 21. juna 2023. godine. A s druge strane da sada to obećanje koje smo dali i realizujemo na pravi način. To će biti za vas velika referenca, s jedne strane, nakon samog EXPO-a. A s druge strane imate i veliki broj paviljona, ovde gde možete da predstavite svoje proizvode, svoje ideje. Svoje pronalaske, dakle i to celom svetu koji će doći u Beograd i u Srbiju u 2027. godine”, rekao je Mali.

Mali je pozvao i mlade da nađu takođe svoj interes da budu deo projekta, ukazujući da će biti potrebno najmanje 20.000 volontera.

“To je ogromna šansa i za upoznavanje i za jedno novo iskustvo, velika čast i ponos da budete deo ovakvog jednog događaja i da predstavljate svoju zemlju na pravi način. Uslediće i pozivi Fonda za nauku i Fonda za inovacionu delatnost našim istraživačima. Onim mladima koji žele da predstave neke svoje pronalaske, neke svoje ideje, upravo da to iskoriste ovde”, rekao je Mali.

Kako je istakao, sa završetkom još desetine i desetine kilometara autoputeva, brzih pruga, izgradnje bolnica, škola, ulaganju u našu energetiku, u kulturu. Srbija će, istakao je Mali, potpuno promeniti i to će biti osnova za još brži rast i razvoj od 2028. Zahvalio je predsedniku Aleksandru Vučiću, Milošu Vučeviću, Ani Brnabić i svima koji su učestovali u tome da se projekat Ekspo realizuje.

“Ovo je izuzetano kompleksan posao, nikada složeniji nismo imali. Siguran sam da ćemo uspeti i zato i pozivam mlade i one koje imaju interes i želju da budu deo projekta, da nam se u ovom projektu pridruže“, poručio je Mali.

Naglasio je građani Srbije žele da se zemlja gradi.

“Mi hoćemo da gradimo, hoćemo da radimo. Ne želimo da nam kao kod ovih drugih Srbija stane ili da nestane, želimo da razvijemo našu Srbiju, da je gradimo, da radimo. Ovo će biti veliki podsticaj i za strane investitore. Za otvaranje novih fabrika, za nova radna mesta, time ćemo napuniti novac u budžet. Za dalje povećanje plata, povećanje penzija, povećanje minimalne zarade i pozivam zemlje sveta koje do sada nisu potvrdile učešće na ovoj izložbi – dođite u Beograd. Bićemo kao i uvek najbolji domaćini. Videćete jednu potpuno drugačiju Srbiju, uspešnu, jaku, stabilnu i to će biti nama osnova za dalje rast i razvoj nakon 2028. godine“, poručio je Mali.

