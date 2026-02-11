Predstavljena knjiga ”Vinski molitvenik” u Pozorišnom muzeju

Osim autora, o knjizi su govorili Petar V. Arbutina, književni kritičar, Novo Tomić, novinar a u ime izdavača, Vladimir Đuričić, direktor Narodnog pozorišta Timočke Krajine Centra za kulturu ,,Zoran Radmilović”.

Šireći vinsku kulturu on razbija stereotip o vinu kao nečem svakodnevnom i običnom, verujući da je vino oduvek božansko piće i pokretač kreativne energije.

Slobodan Jović je profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, enolog, pisac i kantautor pesama o vinu, knjigu je, kako sam kaže, napisao jer priče o vinu nikada ne mogu do kraja da se dokuče.

Sinoć je predstavljena knjiga ,,Vinski molitvenik” Slobodana Jovića u Pozorišnom muzeju u Zaječaru.

Zajecaronline/Pozorište ”Zoran Radmilović”/ N.B.

