Predstavljena je zbirka pesama ,,Naisin grad”

20.09.2025.
foto: facebook/Pozorište "Zoran Radmilović"

U Pozorišnom muzeju predstavljena je sinoć zbirka pesama ,,Naisin grad” Milice Milenković, doktorantkinje srbistike koja živi i radi u Svrljigu.
Reč je o istaknutoj književnici mlađe generacije.
Napisala je šest zbirki pesama i dva romana, a dobitnica je i značajnih priznanja.
Pored autorke, na promociji su govorile pesnikinje Jadranka Bjedov i Hadži Marina Milutinović.
Književno veče podržao je ženski poetski klub ,,Vlat” iz Zaječara.
Zajecaronline/fb/Pozorište “Zoran Radmilović”/N.B.

