Predstavljanje portreta prof. dr Duška Ljuštine u Pozorišnom muzeju u Zaječaru

U okviru ciklusa ,, Balkanski kulturni poslenici” u nedelju 19. oktobra u 12 sati u Pozorišnom muzeju u Zaječaru biće predstavljen portret prof. dr Duška Ljuštine, dugogodišnjeg direktora Satiričkog kazališta ,,Kerempuh” iz Zagreba.

U programu učestvuju:

– Prof. dr Nenad Novaković, dugogodišnji aktivni radnik i kreator kulturnih događaja u RS

– Aleksandar Milosavljević, pozorišni kritičar i teatrolog

– Vladimir Đuričić, direktor zaječarskog pozorišta

Duško Ljuština, doktor pravnih nauka je najdugovečniji menadžer u kulturi na našim prostorima. Na čelu pozorišta ,,Kerempuh” bio je 37 godina. Kada je u martu prošle godine proslavljeno 60 godina ovog teatra na Kerempuhovoj stazi dobio je zvezdu sa svojim imenom.

Ulaz na događaj je slobodan!

Zajecaronline/fb/Pozorišni muzej u Zaječaru / N.B.

