Društvo Izdvajamo Kultura Vesti

Predstava zaječarskog teatra „Neki važan čovek“ na festivalu „Muzetea“ u Novom Sadu

27.10.2025.
foto: facebook/Pozorište "Zoran Radmilović"

Predstava zaječarskog teatra „Neki važan čovek“ na festivalu „Muzetea“ u Novom Sadu

Predstava zaječarskog teatra,, Neki važan čovek “, po tekstu i u režiji Željka Hubača, biće odigrana u ponedeljak 03. novembra od 19.00h na III Festivalu muzejskog teatra,, MUZETEA” , koji se održava u Novom Sadu od 03. do 05. novembra.
Festival je na Uneskovoj IMF- ITI listi.
U predstavi igraju : Miloš Tanasković, Ana Bretšnajder, Nataša Petrović, Jovan Veljković, Marija Nikitović, Branislav Mijatović, Dejan Cicmilović, Gabrijel Bećarević i Ivan Ninčić.
Pored ove predstave, biće izvedene predstave i iz Španije, Amerike, Hrvatske, Crne Gore i Švedske.
Zajecaronline/fb/Pozorište “Zoran Radmilović” / N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Foto Hype produkcija/promo

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.

Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.

  • Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
  • Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
  • Organizator: Hype Entertainment

KARTE MOŽETE KUPITI NA OVOM LINKU! 

Preporučujemo:

Dodaj komentar