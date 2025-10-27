Predstava zaječarskog teatra „Neki važan čovek“ na festivalu „Muzetea“ u Novom Sadu

Pored ove predstave, biće izvedene predstave i iz Španije, Amerike, Hrvatske, Crne Gore i Švedske.

Predstava zaječarskog teatra,, Neki važan čovek “, po tekstu i u režiji Željka Hubača, biće odigrana u ponedeljak 03. novembra od 19.00h na III Festivalu muzejskog teatra,, MUZETEA” , koji se održava u Novom Sadu od 03. do 05. novembra.

Zajecaronline/fb/Pozorište “Zoran Radmilović” / N.B.

