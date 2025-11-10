Predstava zaječarskog teatra „Kabare – Sitnice života“ na Balkan teatar festu u Dimitrovgradu

Predstava zaječarskog teatra ,,Kabare – Sitnice života “, po tekstu i u režiji Željka Jovanovića, biće odigrana u petak 14. novembra od 19:30h na 21. Međunarodnom festivalu,, Balkan teatar fest “, koji se održava u Dimitrovgradu.

Pored predstave zaječarskog teatra biće izvedene predstave iz Beograda, Pirota, Crvenke, Petrovca na Mlavi, Sofije i Dimitrovgrada.

Zajecaronline/fb/Pozorište “Zoran Radmilović” /N.B.

