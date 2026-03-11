Predstava ”Pepeljuga” oduševila publiku u Kotlujevcu

Predstava ,, Pepeljuga ”, u režiji Olivere Viktorović Đurašković, odigrana je sinoć u Centru za kulturu u Kotlujevcu.

-Dobro poznatu bajku Šarla Peroa, glumci su i ovaj put oživeli na poseban način. Muzičke sekvence i songovi dodatno su uveseljavali najmlađe. Poruka da dobrota vodi ka ostvarenju snova lako je stigla do publike, koja je oduševljenim reakcijama postala deo predstave- navode iz zaječarskog pozorišta.

U predstavi igraju: Marija Nikitović, Branislav Mijatović, Ivan Ninčić, Viktorija Arsić i Teodora Stojković.

Zajecaronline/Pozorište ”Zoran Radmilović”/N.B.

