Predsedniku Srbije uručena akreditivna pisma ambasadora Kraljevine Maroka

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas akreditivna pisma ambasadora Kraljevine Maroko Omara Amrara i novoimenovanom ambasadoru poželeo srdačnu dobrodošlicu, uspešan rad i prijatan boravak u Srbiji.

“Izrazio sam uverenje da će svojim angažovanjem doprineti novom zamajcu u unapređenju saradnje između naših zemalja, koje su tradicionalno povezane prijateljskim odnosima zasnovanim na međusobnom poštovanju i razumevanju”, naveo je Vučić na Instagramu.

Predsednik je zahvalio Maroku na principijelnom stavu u vezi sa poštovanjem teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije, ističući značaj takve podrške u međunarodnim okvirima.

“Potvrdio sam našu spremnost da dodatno intenziviramo politički dijalog i unapredimo ekonomsku saradnju, posebno u oblastima trgovine, poljoprivrede, turizma i investicija”, dodao je Vučić.

Izrazio je uverenje da postoji značajan prostor za povećanje i diverzifikaciju trgovinske razmene i pozvao na ubrzanje procedura koje će omogućiti stupanje na snagu važnih bilateralnih sporazuma.

“Izuzetno nam je drago što je ova prijateljska zemlja prihvatila poziv da učestvuje na Specijalizovanoj međunarodnoj izložbi Ekspo 2027 Beograd i uveren sam da će ovaj događaj dodatno osnažiti naše odnose”, naveo je predsednik Vučić.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

