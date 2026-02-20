Predsednik Vučić: U pogonu Jumka u Rudnoj Glavi više radnih mesta za žene i pomoć od 20.000 dinara za 8. mart
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će u pogonu Jumka u Rudnoj Glavi biti zaposleno više žena, kao i da sve zaposlene žene u tom, ali i u drugim pogonima te kompanije mogu očekivati pomoć za 8. mart od 20.000 dinara.
Vučić je, obraćajući se ispred pogona kompanije Jumko u Rudnoj Glavi, u okviru posete Borskom okrugu, kazao da će se rešiti da zaposlenje bude za stalno, odnosno na neodređeno vreme.
“Zaposlenima u celom Jumku, ne samo ovde u Rudnoj Glavi, već i u Vranju i svim drugim mestima, dakle i Drvaru pomoći ćemo sa po 20.000 dinara za 8. mart. To je za koji dan, tako da i na tu pomoć oni koji su zaposleni ovde u ovom preduzeću mogu da računaju”, rekao je Vučić.
Kako je naveo, u Rudnu Glavu dolazio je putem Žagubica i Jasikovo, pa je skrenuo levo ka Rudnoj Glavi.
“Taj deo puta ćemo da uradimo. Ono sa čim imamo problem to je snabdevanje vodom u celoj majdanpečkoj opštini. Ogromna su ulaganja od preko 30 miliona evra, ali verujem da ćemo naredne tri, četiri godine uspeti i to da uradimo”, rekao je Vučić
Vučić u Rudnoj Glavi obilazi proizvodni pogon kompanije Jumko
Predsednik Vučić posetio je danas Rudnu Glavu kod Majdanpeka, gde obilazi proizvodni pogon tekstilne kompanije Jumko (YUMCO) iz Vranja. Vučića je u Rudnoj Glavi, u okviru posete Borskom okrugu, dočekao veliki broj meštana i okolnih mesta.
Vučić obilazi pogon Jumka zajedno sa predsednikom opštine Majdanpek Draganom Popovićem, direktorom Nacionalne službe za zapošljavanje Milanom Bosnićem, pomoćnikom ministra privrede Draganom Ugrčićem i generalnim direktorom holding kompanije Jumko iz Vranja Zoranom Stojkovićem. Pogon kompanije “Jumko” u Rudnoj Glavi otvoren je 26. juna 2021. godine na inicijativu predsednika Vučića.
Direktor Stojković je rekao da pogon u Rudnoj Glavi zapošljava 59 radnika, od čega je 57 žena i dodao da je taj pogon jedan od najboljih koje ta kompanija ima.
“U početku je to bio period prilagođavanja, ali u zadnjih par godina, ovo je od svih 10 proizvodnih pogona koje kompanija ima van Vranja, uglavnom u razvijenim područjima, jedan od najboljih pogona”, rekao je Stojković.
Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.
Foto: Zaječaronline
