Predsednik Vučić: U pogonu Jumka u Rudnoj Glavi više radnih mesta za žene i pomoć od 20.000 dinara za 8. mart

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će u pogonu Jumka u Rudnoj Glavi biti zaposleno više žena, kao i da sve zaposlene žene u tom, ali i u drugim pogonima te kompanije mogu očekivati pomoć za 8. mart od 20.000 dinara.

Vučić je, obraćajući se ispred pogona kompanije Jumko u Rudnoj Glavi, u okviru posete Borskom okrugu, kazao da će se rešiti da zaposlenje bude za stalno, odnosno na neodređeno vreme.

“Zaposlenima u celom Jumku, ne samo ovde u Rudnoj Glavi, već i u Vranju i svim drugim mestima, dakle i Drvaru pomoći ćemo sa po 20.000 dinara za 8. mart. To je za koji dan, tako da i na tu pomoć oni koji su zaposleni ovde u ovom preduzeću mogu da računaju”, rekao je Vučić.

Kako je naveo, u Rudnu Glavu dolazio je putem Žagubica i Jasikovo, pa je skrenuo levo ka Rudnoj Glavi.

“Taj deo puta ćemo da uradimo. Ono sa čim imamo problem to je snabdevanje vodom u celoj majdanpečkoj opštini. Ogromna su ulaganja od preko 30 miliona evra, ali verujem da ćemo naredne tri, četiri godine uspeti i to da uradimo”, rekao je Vučić

