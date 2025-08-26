PREDSEDNIK VUČIĆ SUTRA IMA DVA VAŽNA SASTANKA!
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće sutra u oproštajnu posetu ambasadora Federativne Republike Brazil, Žozea Maura da Fonseku, a održaće i sastanak sa kongresmenom Sjedinjenih Američkih Država, Erikom Svolvelom.
Kako je saopšteno iz Pres službe predsednika Srbije, sastanak sa kongresmenom Svolvelom zakazan je za 09.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
Nakon toga, u 10.00 časova, predsednik Vučić će se sastati sa ambasadorom Brazila, Žozeom Maurom da Fonsekom, koji završava svoju diplomatsku misiju u Srbiji.
