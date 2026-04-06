Predsednik Vučić se sastao se sa predstavnicima PUPS-a

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas konsultacije sa predstavnicima stranaka, a nešto posle 11.30 časova sastao se sa predstavnicima Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda.

Na konsultacije koje se održavaju u Predsedništvu Srbije došao je predsednik Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda, Milan Krkobabić.

Predsednik Vučić će potom u 12.30 časova održati konslutacije sa predstavnicima stranke Mi – glas iz naroda.

Vučić je konsultacije sa strankama o dve teme – vanrednim parlamentarnim izborima i o odnosu prema EU i postupanju Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu – počeo u petak.

Tada su održani razgovori sa Pokretom socijalista, Savezom vojvođanskih Mađara i Strankom pravde i pomirenja.

Vučić je nakon prvog dana konsultacija izjavio da je političke stranke pozvao na konsultacije zato što, kako je rekao, smatra da se čovečanstvo nalazi na ivici ambisa i zato što su potrebne ozbiljne odluke.

Ukazao je da konsultacije predstavljaju pokušaj da se na odgovoran način u takvoj situaciji Srbija postavi i uradi ono što je najbolje za zemlju i za narod i naveo da još jednom pruža priliku strankama da dođu da iskažu svoje stavove, a možda i nešto čuju o prilikama u svetu i svemu onome sa čim se suočavamo.

Zajecaronline.com/ Tanjug/ N.B.

