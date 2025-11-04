Predsednik Vučić se sastao sa Antoniom Koštom u Briselu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.

Oni su se sastali na marginama Samita o proširenju EU u Briselu.

Vučić će kasnije učestvovati na sesiji “Evropski razgovori”, u formi intervjua, a prisustvovaće i večeri, koju u čast šefova država i vlada učesnika Samita, organizuje komesarka EU za proširenje Marta Kos.

Planirano je da se tokom boravka u Briselu, predsednik Vučić sastane i sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.

Na Samitu o proširenju, vodeći lideri EU i zemalja kandidata će razgovarati o budućnosti evropskih integracija.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

