PREDSEDNIK VUČIĆ SE OBRATIO SA GRADILIŠTA: “Ovo je moj život! Srbija koja se gradi i radi!” (VIDEO)

PREDSEDNIK VUČIĆ SE OBRATIO SA GRADILIŠTA: “Ovo je moj život! Srbija koja se gradi i radi!”

Predsednik Srbije objavio je novi video na Instagramu, na kome je pokazao kako napreduju radovi na EKSPU.

Vučić je rekao da je razmišljao da li da odgovori Marti Kos i blokaderima, ali budući da je Velika subota, dodao je, da je odlučio da građanima Srbije pokaže šta je to što se radi u Srbiji.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

– Uprkos svim izazovima, uprkos tome što samo čujete buku, viku, dreku, teške reči od onih koji bi da sruše Srbiju, došao sam da vam pokažem koliko smo napredovali na Ekspu koji moramo da pripremimo do 1. decembra 2026. godine. Ovo je centralni deo budućeg Sajma i EKSPA, ovo što ogledate levo je Nacionalni paviljon, a iza mene zgrade koje su iznikle, tu su stambene zgrade. Sa desne strane je stadion, napreduje pruga od aerodroma do EKSPA je 7 kilometara, ukupno 16 km pruge u ovom delu, spajaće i Prokop i Novi Beograd sa aerodromom, ali i sa Obrenovcem i EKSPOM.

– Uspevamo da izguramo nekako. Neverovatno je, dugo nisam bio, nekoliko nedelja i mnogo sam srećan što na Veliku subotu vredno rade i na današnji dan. Videćemo nešto makar i kuvanih jaja nešto za Vaskrs da donesemo. Zapamtite moje reči, niko i nikada ne može da zaustavi i pobedi Srbiju – rekao je Vučić.

