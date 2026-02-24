Predsednik Vučić o hapšenju u Kraljevu: “Znam odakle su, znam im godine! Vidim da postoji oko 70 ljudi koji se zalažu da budu pušteni na slobodu

Predsednik Vučić o hapšenju u Kraljevu: “Znam odakle su, znam im godine!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je jučerašnje hapšenje dvojice muškaraca u Kraljevu zbog planiranja atentata na njega.

– Ono što sam dobio u materijalu, stvarno nisam ulazio u detalje i ne znam tačno o kojim je licima reč. Znam odakle su, znam im godine i da ne ulazim u sve drugo samo ono što sam uspeo da vidim to je kako bi trebalo da mi tuku dete do toga da crkne do toga da ga kolju… Tako da, kako vam kažem toliko kad govorite, a vidim da postoji nekih 70 ljudi koji se zalažu da ti ljudi budu pušteni na slobodu, reći ljudima koji bi da kolju nečiju decu samo da to imate u vidu i to imamo ne “rekla kazala” ova ili ona već imamo snimljeno kao dokazni materijal – poručio je Vučić o uhapšenima u Kraljevu.

Kako je rekao, raznih ljudi ima.

– Kad bih vam rekao razlog, ne biste mi ni verovali na reč. Zasnovano je nešto na lažima koje su negde mogli da pročitaju. A gde možete da nagađate? Imate mnogo takvih ljudi u eri socijalnih mreža, oni postaju heroji, sve postaje dozvoljeno. Ne mislim da smo moja porodica i ja izuzetak. Ovde je to nešto izraženije zbog podrške i mejnstrim medija, takvim zahtevima i takvim željama i ćutanjem, blagonaklonošću i sve drugo, ali ništa različito od ostalih – kazao je Vučić.

Zajecaronline/24sedam/N.B.

