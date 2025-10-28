Predsednik Vučić: Novo poglavlje u odnosima Srbije i Uzbekistana!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Uzbekistanu, izjavio je da se danas otvara novo i dinamično poglavlje u odnosima Srbije i Uzbekistana, sa jasnom agendom jačanja sveobuhvatne saradnje.

Vučić je, posle sastanka sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevim, istakao da Srbiju i Uzbekistan povezuju iskreno prijateljstvo, međusobno poštovanje i želja da grade još snažnije mostove saradnje u godinama koje dolaze.

Naglasio je da je posebno zadivljen trudom, radom, posvećenošću i predanošću predsednika Mirzijojeva, kao i čudesnim rezultatima koje je postigao u razvoju Uzbekistana.

”Danas otvaramo novo i dinamično poglavlje u odnosima Srbije i Uzbekistana sa jasnom agendom jačanja sveobuhvatne saradnje, posebno u oblastima ekonomije, trgovine, energetike, poljoprivrede, kulture i tehnološkog razvoja, uz posvećenost zajedničkom rešavanju pitanja od obostranog interesa”, naveo je Vučić u objavi na Instagramu.

Dodao je da je u razgovoru sa Mirzijojevim istakao opredeljenost Srbije za intenzivno unapređenje odnosa kroz konkretne projekte, kao i da Srbija može da bude most i snažan partner koji povezuje centralnu Aziju sa Evropom što, kako je ukazao, otvara ogromne potencijale za saradnju i ubrzan rast obe zemlje.

”Razmotrili smo i nekoliko konkretnih inicijativa od uzajamnog interesa, koje bi doprinele jačem povezivanju Srbije i Uzbekistana. Dogovorili smo se da intenziviramo kontakte, kako bismo još jednom potvrdili zajedničku posvećenost ubrzanom razvoju na dobrobit građana naših zemalja”, naveo je predsednik Vučić.

