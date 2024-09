PREDSEDNIK VLADE VUČEVIĆ O INVESTICIJAMA! “Fabrika Linglonga dobra vest za Srbiju, moraće da poštuju sve standarde u ugovoru”

PREDSEDNIK VLADE VUČEVIĆ O INVESTICIJAMA!

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević rekao je danas da misli da je kompanija “Linglong” veoma bitna za Srbiju i za Zrenjanin. Kao i da se očekuje da u prvoj fazi bude zaposleno 900 radnika. Pa naglasio da država kontroliše sve investitore da li poštuju sve što je po ugovoru određeno.

On je odgovarajući na pitanja novinara prilikom obilaska radova. I to na izgradnji autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, gde je počela izgradnja prvog mosta na toj deonici. Kako komentariše to da je prilikom same izgradnje fabrike “Linglong” bilo problema. I koje vrste garancija ima srpska država. Pa i da se to neće ponavljati, rekao da je siguran da je bilo određnih problema. Ali da država vrši pritisak na sve investitore da moraju sve da ispoštuju što je u ugovoru.

PREDSEDNIK VLADE VUČEVIĆ O INVESTICIJAMA!

“Mislim da je kompanija ‘Linglong’ veoma bitna za Srbiju, za Zrenjanin. I mislim da je ta fabrika dobra vest i dobra investicija za Zrenjanince. Siguran sam da je bilo i određenih problema prilikom izgradnje. Ne zato što je to kineska kompanija, nego svuda kada radite imate određene izazove i ne želim da opravdam. I morate da razumete da država mora da vrši pritisak na sve investitore. I to bez obzira da li su srpski, kineski, američki, ruski ili evropski”, rekao je Vučević.

On je naglasio da država mora da vodi računa o javnom interesu i interesu građana. Premijer Miloš Vučević izjavio je danas. Da ova investicija najavljuje bolje dane za Banat koji je, kako je rekao, dugo bio zapostavljen.

“Ovaj autoput od Beograda preko Zrenjanina, pa na Novi Sad suštinski menja krvnu sliku južnog i srednjeg Banata. Donosi optimizam za ostanak građana koji žive na ovim prostorima. Zrenjaninu daje dodatni impuls da se razvija. Ali ne samo Zrenjaninu već i Kovačici, Opovu i svim opštinama koje će se naći na putu”, rekao je Vučicević novinarima.

Kako je rekao, ovo je projekat koji smo nekada mogli samo da sanjamo, pre svega Banaćani.

“Posebno verujem da ćemo ga uspešno realizovati jer saradnja sa kompanijom Šandong Hajspid je više nego uspešno iskustvo. Poštovali su rokove i kvalitet i ispunili ono što je bilo dogovoreno”, rekao je Vučević.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/Tanjug/O.B.