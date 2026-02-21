Vučić: Godina će biti nestabilna u svetu, važno da Srbija ekonomski napreduje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će godina biti vrlo nestabilna u svetu, ali da je od izuzetne važnosti da u Srbiji bude jedna od najboljih godina u ekonomskom smislu.

“Mi ćemo dati sve od sebe da u ekonomskom smislu bude jedna od najboljih godina. To znači da moramo da sačuvamo mir, da moramo da se ponašamo ozbiljno i odgovorno, da moramo da brinemo o sebi i svojoj državi”, kazao je Vučić u Kladovu, obraćajući se građanima na kraju posete Zaječarskom i Borskom okrugu.

Istakao je da država nije igračka i obraćajući se pre svega mladima, naveo da se sa državom ne igra.

“Samo da znate, deco, država nije igračka. Država nije nešto ‘hej, glasaj za mene, biće sve super, u redu sutra, samo da ove sklonimo, samo da ovoga skinemo’. Nije to država, država je suviše ozbiljna stvar. Morate da razmišljate o tome da li će i kako će država da napreduje”, naveo je Vučić.

Navodeći da ima i mnogo međunarodnih obaveza, Vučić je rekao da se uvek najlepše i najbolje oseća upravo u Srbiji.

“Pitali su me sinoć ‘jel ti bilo bolje u Ankari, Nju Delhiju, Minhenu?’ Rekao sam da mi je najbolje ovde kod nas, samo sam tu kod kuće”, naveo je Vučić.

