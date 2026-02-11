PREDSEDNIK KINE ČESTITAO VUČIĆU DAN DRŽAVNOSTI “Radujem se ponovnom susretu sa Vama u Pekingu ove godine”

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je čestitku predsednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga povodom Dana državnosti Srbije, u kojoj je kineski predsednik istakao da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa i da je spreman da sa predsednikom Vučićem ulaže zajedničke napore na jačanju povezivanja razvojnih strategija dve zemlje i širenju praktične saradnje u svim oblastima.

“Pod Vašim vođstvom, privreda i društvo Srbije se kontinuirano razvijaju, a životni standard građana se neprestano unapređuje. Zahvaljujući zajedničkim naporima, izgradnja zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri ostvarila je dobar početak”, ističe se u čestitki predsednika Kine upućenoj predsedniku Vučiću.

PREDSEDNIK KINE ČESTITAO VUČIĆU DAN DRŽAVNOSTI

Si je naveo da je političko međusobno poverenje dve zemlje na visokom nivou, da su rezultati uzajamno korisne saradnje opipljivi, a da je čelično prijateljstvo duboko ukorenjeno u srcima dva naroda, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

“Dve strane čvrsto podržavaju jedna drugu po pitanjima koja se tiču međusobnih vitalnih interesa, ruku pod ruku sprovode istinski multilateralizam i pozitivno doprinose unapređenju izgradnje pravednijeg i razumnijeg sistema globalnog upravljanja. Pridajem veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa i spreman sam da sa Vama ulažem zajedničke napore, da jačamo povezivanje razvojnih strategija dve zemlje, produbljujemo i širimo praktičnu saradnju u svim oblastima, kako bismo zajednički usmerili dalje produbljivanje i učvršćivanje izgradnje zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, te još više doprineli blagostanju naroda naših dveju zemalja”, naglasio je kineski predsednik.

On je Srbiji poželeo prosperitet i mir, a narodu sreću i blagostanje.

“Radujem se ponovnom susretu sa Vama u Pekingu ove godine“, navodi se u čestitki predsednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga.

Zajecaronline/tanjug/ N.B.

