Predivne muškatle do novembra: Samo jedna kap ovog sredstva i cvetaće celom jeseni

Ono što je važno da znate jeste da ako biljka nema joda, sporije se razvija i sklonija je bolestima. Jod u biljkama reguliše protok vode i razmenu kiseonika i čini ih otpornijim. Kod biljaka koje cvetaju produžava vreme cvetanja, ali ga možete koristiti i kod drugih biljaka, kao i za zalivanje povrća u bašti.

Muškatle, mnogima omiljeno cveće, treba zalivati dva puta mesečno vodom u kojoj se nalazi prehrana za biljke na bazi fosfora. To je dobro ukoliko želite da podstaknete cvetanje.