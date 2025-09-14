Predivne muškatle do novembra: Samo jedna kap ovog sredstva i cvetaće celom jeseni
Ono što je važno da znate jeste da ako biljka nema joda, sporije se razvija i sklonija je bolestima. Jod u biljkama reguliše protok vode i razmenu kiseonika i čini ih otpornijim. Kod biljaka koje cvetaju produžava vreme cvetanja, ali ga možete koristiti i kod drugih biljaka, kao i za zalivanje povrća u bašti.
Predivne muškatle do novembra!
Muškatle, mnogima omiljeno cveće, treba zalivati dva puta mesečno vodom u kojoj se nalazi prehrana za biljke na bazi fosfora. To je dobro ukoliko želite da podstaknete cvetanje.
Prihrana za duže cvetanje
Obezbediti muškatlama dovoljno joda veoma je lako. Stavite kap farmaceutskog joda u litar vode, a potom sipajte 50 ml te vode s jodom uz unutrašnje ivice svake saksije. Pazite da ne preterate jer možete da oštetite koren i pripazite da ga ne koristite sa proizvodima za biljke u kojima već ima joda jer će doza biti prevelika.
Pojedini ljudi zalivaju muškatle mlekom jer ono u sebi sadrži kalijum, kalcijum, fosfor i magnezijum. To su minerali koji su potrebni cveću, piše Informer.
